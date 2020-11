Rabobank slút ien op de twa filialen, wurknimmers ûngerêst

Wurknimmers ûngerêst

It CNV is lilk dat de bank it fakbûn net op de hichte steld hat fan dizze rappe nije ûntjouwing. Se krije telefoantsjes fan ûngerêste wurknimmers dy't benaud binne foar harren filiaal. As dat tichtgiet, wurde se mooglik oerpleatst nei in telefoanysk helpsintrum. Dat is wol wat oars as klanten persoanlik helpe.

Wol reisfergoeding stilsette, mar gjin thúswurkregeling

It fakbûn wol dat der in goede opstapregeling komt en ek help by it finen fan in oare baan. Boppedat moat de Rabobank gau komme mei in thúswurkfergoeding. Doe't wurknimmers fanwege de corona thús wurkje moasten, wie de bank der as de piken by om de reiskostefergoeding ôf te skaffen, mar in thúswurkfergoeding is der noch altyd net, seit Robert Wonnink fan CNV Vakmensen.