Rabobank slút ien op de twa filialen

Neffens de bank is de reorganisaasje nedich om de winst op peil te hâlden. It giet net goed troch de lege rinte, feroarjend klantegedrach en corona. Troch ynkrimping fan it tal filialen en in noch gruttere sintralisearring fan de oanstjoering fan de pleatslike filialen hopet de bank de winst te behâlden.