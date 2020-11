Buertkuolkasten foar minderbedielden: 'Ast iten nedich hast, kinst it meinimme'

Esmeralda de Vries, ien fan de inisjatyfnimmers fan Buurvrouw & Buurvrouw Bus, fertelt dat der fan alles yn de kuolkast set wurdt. "Je weet het nooit, wat er in zit. Het is altijd een verrassing." Se seit dat er sa no dan in taart yn sit, mar soms ek hielendal neat. Neist it iten yn de kuolkast, lizze boppe-op de kuolkast ek mûlkapkes. "Die zijn ook gemaakt, die mag je meenemen. Zo is het de bedoeling, dat je een beetje deelt. Dat je geeft en neemt."

Mienskip sit yn eltsenien

Mei it projekt fan de Buurvrouw & Buurvrouw Bus, kaam De Vries ta it ynsjoch dat minsken graach inoar helpe wolle. "Dat stukje menselijkheid dat wij 'mienskip' noemen, zit over de hele wereld in elk mens." Se seit dat eins elts wol helpe wol om honger en earmoed te ferhelpen. "Toen dachten we aan het concept van de bibliotheekkastjes. Dat zijn nu voedselkastjes, koelkasten, geworden."

It is de bedoeling dat minsken der sels wat yn dogge. "Het is niet een verplichting dat je brengt én haalt. Als je iets over hebt of iets wilt delen, dan breng je, en als je denkt ik heb iets nodig, dan kun je iets halen. Ook al breng je iets en neem je niets mee terug, je neemt toch een heel goed gevoel mee naar huis."