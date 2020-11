Pleit foar iepenbiere skaaktafels yn Bûtenpost en Surhústerfean

Skaaktafels soargje foar ferbining en moetingen, wit de GrienLinks-fraksje op basis fan ûnderfiningen op oare plakken yn it lân. De partij freget it kolleezje om de fernijingen yn de doarpssintra oan te gripen om wurk te meitsjen fan de skaaktafelplannen. De fraksje stelt foar om it mei de doarpen te bepraten.

De rekonstruksje fan it winkelsintrum yn Surhústerfean is yntusken úteinset. Dat moat ein 2021 klear wêze. Yn Bûtenpost wurdt op it stuit wurke oan in plan fan oanpak.