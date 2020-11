Film 'The happiest day in the life of Olli Mäki' tongersdeitejûn by Omrop Fryslân

'The happiest day in the life of Olli Mäki' is in moaie film oer sport en leafde. Swart-wyt, wat in moaie en sterke assosjaasje jout mei de jierren '60. De film lit net allinnich it persoanlike ferhaal fan de bokser sjen, mar ek it begjin fan de moderne sportkultuer op telefyzje. Olli wurdt folge troch in kameraploech, mar hy hat gjin mediatraining hân en hy fynt it allegear mar lestich.