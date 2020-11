Basispreemje De Friesland takom jier trije euro omheech

Reden foar de ferheging binne de ferrommings fan de fergoedings yn de basisfersekering en de oprinnende leankosten yn de soarch.

De Friesland seit der alles oan te dwaan om de soarchpreemje betelber te hâlden. "Onder meer door goed te letten op onze eigen bedrijfskosten en door een deel van ons eigen vermogen in te zetten", leit direkteur Steven Hofenk fan de soarchfersekerder út.

It is it sechsde jier op rige dat De Friesland eigen fermogen ynset om preemjestigings op te fangen. Dit jier brûkt De Friesland dêrfoar sa'n 13,5 miljoen euro.

De preemje fan de online polis fan De Friesland, de Zelf Bewust Polis, wurdt letter tongersdei bekend makke.