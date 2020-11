Fan kroech nei patatferkeap: Waskemar, in doarp yn coronatiid

Ien fan de frijwilligers fan de patatferkeap is Ieke Otter. Se wennet har hiele libben al yn Waskemar en is bot belutsen mei it doarp. Mei in groep ynwenners fan Waskemar kaam in pear jier lyn mei it idee om wer in kroech te meitsjen yn it doarp.

Waskemar, mei krekt mear as 800 ynwenners, hat wol in doarpshûs mar dy sit by de sportfjilden oan de râne fan it doarp. Yn febrewaris iepene de Herberg, mar pear wike letter moast it troch corona alwer ticht.