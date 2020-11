Ald-skûtsjeskipper Peter de Koe ferstoarn (64)

Ald-skûtsjeskipper Peter de Koe is moandei ferstoarn oan in hertstilstân. Dat hat syn famylje bekendmakke. De Koe is 64 jier âld wurden. Hy hat jierrenlang syld yn de IFKS. Hy die mei op it skûtsje Hoop op Zegen, fan 1992 oant 2011. Yn 2012 naam syn soan Paul de Koe it helmhout oer.