Sikehûzen skale mooglik wer op I Minder Nederlanners tinke Sinteklaas te fieren

De GGD hat de wachttiid foar it meitsjen fan in ôfspraak oant de útslach fan in coronatest werombrocht nei ûnder de 48 oeren. Dat betsjut dat elts dy't no by de GGD in coronatest oanfreget binnen twa dagen wit oft hy of sy besmet is. By sneltesten folget de útslach folle earder, mar dy tests binne no noch allinnich by de GGD Grinslân te krijen.

"Er is nu veel meer capaciteit dan vraag, maar van afschalen is geen sprake. We gaan dus echt geen teststraten sluiten, wel kijken naar we de doelmatige inzet van testlocaties", seit GGD GHOR-wurdfierder Sonja Kloppenburg.