Minder Nederlanners tinke Sinteklaas te fieren

De kosten fan in lockdown weage net langer op tsjin de baten. Dat skriuwe saakkundigen yn ekonomeblêd ESB oer de priis en it nut fan de yn maart troch it kabinet ôfkundige lockdown. Se konstatearje dat de oerheid net alles mear tichtsmite moat, mar dat in oare wize fan libjen mei it coronafirus fûn wurde moat.

De lockdown yn maart soe mei de kennis fan sawol doe as dy fan no te ferdigenjen west hawwe, mar dat is no net langer it gefal. De kosten fan de lockdowns bliuwe oprinnen al nei't se langer duorje, wylst it nut derfan lyk bliuwt.

Psychysk wolbefinen

Neffens de saakkundigen soe it ferstanniger wêze as de oerheid him rjochtet op manieren hoe't it de befolking omgean lit mei in coronabesmetting en de eangst dêrfoar. Der waard ek sjoen nei de gefolgen fan de coronamaatregels foar it psychysk wolbefinen en de libbenstefredenheid.

Oare eksperts leveren yn it blêd in reaksje op de twa analyzes. Sy binne ûnder oare kritysk op de 'geloksoanpak', dy't sjocht hoe tefreden en mentaal sûn minsken binne, om't dy ûngebrûklik is yn Nederlân. Ek sizze se dat "we het onmenselijk lijken te vinden om mensen in acute nood niet te helpen, al zijn de kosten daarvan zeer hoog".