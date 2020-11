Asylsikerssintrum Sint-Anne wer coronafrij | Fertraging foar Nederlânsk faksin

De sikehûzen yn Noard-Nederlân kinne stadichoan wer sjen nei it opskalen fan de reguliere soarch. It tal coronabesmettingen yn de noardlike trije provinsjes rint al in skoftke werom. Dêrtroch binne der minder ferpleechbêden beset mei coronapasjinten.

Neffens Frits Mostert fan it MCL yn Ljouwert is it noch fierstente betiid om de flagge út te hingjen. "Zover is het nog lang niet. We zien dat het aantal besmettingen in heel Nederland en ook in Fryslân wat lijkt af te vlakken. Zeker ten opzichte van wat we een goede twee weken terug zagen."

Mostert: "Er zit altijd een na-ijleffect in van het aantal patiënten dat in het ziekenhuis terechtkomt, maar gelukkig zien we in de ziekenhuizen dat het aantal patiënten op een coronabed wat terugloopt. En dat geeft wel een beetje licht aan de horizon, wat ons betreft."