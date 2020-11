4 op de 10 Nederlanners wolle har net faksinearje litte tsjin corona

Sa'n tsien musea ferwachtsje binnen in healjier definityf slute te moatten troch de coronakrisis. Dat docht bliken út in enkête dy't de Museumvereniging tongersdei publisearret. Dêroan is meidien troch sa'n 60 persint fan de leden fan de brânsjorganisaasje. Fan harren ferwachtet likernôch in kwart it op syn heechst in jier folhâlde te kinnen.

It kabinet hat yn de krisis al betiid needstipe regele yn de foarm fan regelings mei de nammne NOW, TOGS en TVL. Ek hat de minister fan Underwiis, Kultuer en Wittenskip sektorspesifike stipe tasein. Yn totaal giet it oant 1 july 2021 om sa'n 1,5 miljard euro. Dochs komt it jild net altyd dêr telâne dêr't it foar bedoeld is, stelt de Museumverenging.

Maatregels sitte inoar yn it paad

Dit komt ûnder mear trochdat de útfiering fan ferskillende needstipemaatregels inoar somtiden yn it paad sitte. "Een voorbeeld: als een gemeente noodsteun geeft aan een museum dan wordt die steun vervolgens verrekend met de NOW en komt zo ten goede aan het Rijk. Daardoor kan een museum soms zelfs slechter af zijn dan zónder die gemeentelijke steun."

Neffens Museumvereniging wjerhâldt dit gemeenten fan it ferlienen oan needstipe oan kulturele organisaasjes, ek bygelyks yn de foarm fan it ferleegjen fan belestings of hierjilden. Dit wylst it kabinet just ekstra jild foar gemeenten beskikber steld hat om musea en oare kulturele organisaasjes te stypjen. "Deze constructie heeft alleen zin als dit geld daadwerkelijk concreet geoormerkt wordt voor cultuur", seit de feriening, dy't dêrom kabinet en Keamer opropt dêr nochris goed nei te sjen.

Sa'n 10 persint fan de musea ûntfangt gjin inkelde needstipe. It soe dan foaral gean om priveemusea.