'Oanfiterkoälysje' fan banken, provinsje en fûnsen helpt bedriuwen troch coronakrsis

De provinsje betellet oan it programma mei út it budzjet dat earder frijmakke is om bedriuwen en maatskiplike organisaasjes troch de coronatiid te skuorren. Deputearre Sander de Rouwe fan ekonomy is foaral wiis mei de gearwurking mei de banken, dy't no bedriuwen mei swierrichheden trochferwize kinne, sa fertelde er woansdei oan Provinsjale Steaten.

Guon steateleden wiene kritysk dat se 'yn de krante' oer 'Business Boost' lêze moasten, wylst de steaten sels noch net ynformearre wiene. Sander de Rouwe lei út dat it inisjatyf ûntstien is troch in fersyk fan de steaten om mei de banken te praten, omdat it foar guon bedriuwen hjoed-de-dei dreech is om kredyt te krijen. "Dat wy no sa mei de banken gearwurkje is frij útsûnderlik", fertelt Sander de Rouwe. "It komt ek echt troch de coronatiid dat de banken dêr no foar iepen stean."

'Business Boost' is benammen bedoeld foar de wat gruttere MKB-bedriuwen mei personiel. "Dy kinne it faak wol even folhâlde, mar as in krisis langer duorret, of lykas no, mei in twadde golf, dan sjogge je dat mear bedriuwen yn de gefaresône bedarje. Dy bedriuwen moatte klear makke wurde foar de nije ekonomyske situaasje."