SC Cambuur offisjeel perioadekampioen: wûnder tusken De Graafschap en NAC útbleaun

Troch de perioadewinst is Cambuur al wis fan in plak yn de play-offs om promoasje nei de earedifyzje. De klup hopet lykwols fansels gjin gebrûk te meitsjen fan dat rjocht. As de Ljouwerters by de earste twa yn de reguliere kompetysje einigje, promovearje se streekrjocht nei it heechste Nederlânske fuotbalnivo. Neist in startplak yn de neikompetysje is der oan de perioadetitel ek in jildpriis fan 60.000 euro ferbûn.

Foar oanfaller en kluptopskoarer Robert Mühren is it dûbeld feest. Hy waard earder al útroppen ta bêste spiler fan de earste perioade. Ek syn teamgenoat Issa Kallon wie nominearre foar dy priis. Trainer Henk de Jong en doelman Sonny Stevens ûntfongen ek in nominaasje, mar griepen neist de prizen foar respektyflik bêste trainer en bêste keeper.