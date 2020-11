Plan dakleaze-oanpak Fryslân: mear oandacht foar jongerein

It oantal jongerein yn de dakleaze-opfang nimt ta, it is dreech om foldwaande passende húsfêsting te finen en de kompleksiteit fan de helpfraach nimt ta. Dat binne de problemen dêr't organisaasjes dy't stride tsjin dakleasheid op dit stuit tsjinoan rinne yn Fryslân.

Foar dizze problemen is op koarte termyn 3,5 miljoen euro beskikber fan it Ryk, mar wêr moat dat jild hinne? Dêr hat de wurkgroep 'Brede Aanpak Dakloosheid' oer neitocht.

"We hebben gekeken naar wat jongeren nodig hebben", seit Lara de Bruin fan dakleaze-opfang Zienn. Mei Sociaal Domein Fryslân, Leger des Heils, Limor en in tal gemeenten yn de wurkgroep hat De Bruin sân projekten oantsjinne, wêrfan't in oantal him fokusje op jongerein.

In fernijend projekt

Ien fan de projekten is 'Skills in de Stad', fertelt se. "Dit moet een plek worden waarbij alles samenkomt. Een fysieke locatie voor een groep jongeren met zeer complexe problematiek tussen de 18 en 35 jaar. Die raken nu versnipperd bij verschillende organisaties, maar die willen we bij elkaar brengen." Op dit plak soene de jongeren wenje kinne. Mar ek ûnderwiis, wurk en begelieding soe dêr oanbean wurde moatte. Neffens De Bruin is dit in fernijend konsept omdat no alles ferspraat regele is.