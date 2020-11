Brieven leare learlingen en âlderen oer coronatiid en oarloch

"De âlderen fine de beheiningen fan de corona slimmer as yn de oarloch", seit wurknimmer fan De Flecke Mattie van der Horn. "Doe wiene se noch bern, no binne se mear beheind."

Fersierde brieven

"Sa, dit binne alle brieven dy't we skreaun ha," seit juf Janny Dijk fan basisskoalle It Haskerplak. Mei in grutte swaai smyt sy alle brieven op tafel. It binne der in stik as tsien. De brieven binne mei de hân skreaun en mei grutte plaatsjes en tekeningen fersierd. "It jout ek efkes wat leafde oan de âlderein," seit Janny. "Dy kinne se wol brûke yn dizze tiid."

Dy fersiering is in noflike bywurking, mar it is neffens Dijk net de wichtichste reden dat de learlingen brieven skriuwe. "Ik wol se gewoan wat leare oer de oarloch. We meitsje sa fluch in fergelyk tsjintwurdich, mar somtiden giet dat net altyd op."