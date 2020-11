FIDEO: Alternative fiering fan Sint-Marten yn Wergea

11 Novimber is de dei fan beskermhillige Sint-Marten, en dêr heart by dat bern mei lampionnen by de doarren delgean en ferskes sjonge yn ruil foar wat lekkers. Mei it each op corona is yn Wergea wat oars betocht: in optocht foar de bern oerdei. En jûns gean de folwoeksenen op in karre by de bern del mei snobbersguod.