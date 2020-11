Plysje bekeurt 9 persoanen nei oerlêst yn Ljouwerter wyk Camminghaburen

De plysje wie aktyf yn Camminghaburen, nei oanlieding fan klachten oer oerlêst yn de wenwyk. Sa waard der in rioelkolk fernield. Fierder waard swier fjoerwurk by de hûzen ôfstutsen. By de oanhâldingen hie ien fan de fertochten noch yllegaal fjoerwurk by him.