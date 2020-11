Skoalle Drachten oefenet lessen op ôfstân: net mear 4, mar 2 systemen

De oefendei is in tarieding op in nije lockdown, dy't der miskien wol noait komme sil. It is noch altyd net dúdlik wat krekt de rol is fan skoallen by de fersprieding fan it coronafirus.

Saakkundigen fan it OMT advisearren it kabinet dizze moanne noch om de boppebou fan middelbere skoallen twa wiken te sluten. Oare saakkundigen wolle noch fierder gean, en sizze dat de sluting foar alle skoallen jilde moat. It kabinet fynt it ûnderwiis te belangryk, en wol foarearst neat witte fan in sluting.