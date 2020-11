Noardeast-Fryslân krijt stadichoan Fryske plaknammebuorden

Meiwurkers fan gemeente Noardeast-Fryslân binne woansdei dwaande mei it ferfangen fan plaknammebuorden yn de gemeente. Under oare Ferwert hat woansdeitemoarn nije buorden krigen: yn it Frysk en mei de nije gemeentenamme. Twa moannen lyn gie de gemeenteried akkoart mei it ynfieren fan Fryske plaknammen yn de gemeente.