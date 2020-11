151 banen fuort by FrieslandCampina yn Wolvegea

FrieslandCampina wol it finansjele wurk yn Boedapest konsintrearje. Dat moat de kosten ferleegje. It bedriuw wol de oerdracht fan it finansjele wurk fan Wolvegea nei Boedapest begjinne yn jannewaris. De meiwurkers binne bypraat, seit FrieslandCampina.

It bedriuw hellet de gefolgen fan de coronakrisis oan om te besunigjen. Yn totaal wurkje der sa'n 24.000 minsken by FrieslandCampina. Mear as in tredde dêrfan komt út Nederlân. Der steane fiif fêstigingen yn Fryslân.

Wat de besunigingsslach foar de oare fêstigingen yn Fryslân betsjut, wurdt letter dúdlik.