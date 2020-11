Film 'Sami Blood' woansdeitejûn by Omrop Fryslân

Nomadefolk yn Noard-Skandinavië

De Sami binne in nomadefolk yn Noard-Skandinavië dat libbet fan en mei rindieren. 'Sami Blood' lit in ûnbekende kant sjen fan it Sweden yn de jierren '30 fan de foarige iuw.

Haadpersoan is de 14-jierrige Elle-Marja (spile troch Lene Cecilia Sparrok, ek in Sami-famke). Sy mei graach leare, mar komt op skoalle net fierder. Fan har wurdt ferwachte dat har takomst by it hoedersbestean fan de Sami leit. Sy dreamt fan in oar libben.