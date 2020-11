Coronanijs 11 novimber: 92 nije besmettingen · Pyk twadde golf foarby, seit minister

Foar it net dragen fan in mûlkapke yn iepenbiere romten kinst fan 1 desimber ôf beboete wurde mei 95 euro. Dat foarstel fan minister Grapperhaus giet nije wike nei de Twadde Keamer. Minsken krije gjin strafblêd. De Keamer moat noch ynstimme mei it foarstel. Oant 1 desimber jildt in driuwend advys foar it dragen fan in mûlkapke.

Der komme útsûnderingen foar minsken dy't fanwegen in fysike, ferstanlike of psychyske beheining of groanyske sykte gjin mûlkapke drage kinne. It hoecht net op by it sporten, aktearjen, of beoefenjen fan oare poadiumkeunsten. Ek by media-optredens mei it ôf