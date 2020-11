54 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen

11 novimber is de dei dat myn ljochtje brâne mei. Alteast, ast yn in provinsje as yn Fryslân wennest. Guon feilichheidsregio's jouwe it driuwende advys om jûn net mei in lampion by de doarren del te gean, mar de Veiligheidsregio Fryslân fynt dat it kin. As elkenien mar genôch ôfstân hat. Dat kin bygelyks troch oardel meter foar de foardoar in streek del te setten en mei snoep dat al foarferpakt is. As it heal kin, moatte de âlden net meirinne.