Corona nea fier fuort yn soarchsintrum: "Ik hoopje dat ik der mei omgean kin"

Der binne gjin grutte aktiviteiten, lykas it koar of it korps. Dat mist Hoogland wol. "Op ús leeftiid wurdt de groep hieltyd lytser. Dan is it moai as je ek wat ôflieding ha." Corona liket nea fier fuort, follet syn frou Betty oan: "As it komt, dan komt it. Ik sis altyd: dat wat my tabedield wurdt, ik hoopje dat ik der mei omgean kin." Je leare der ek wer fan. "Je leare oare dingen wurdearjen", seit se. Se is tankber dat se noch tegearre binne op dizze leeftiid en mei-inoar prate en diele kinne.

Unwissichheid

Hoogland hat yn de earste golf it firus hân. Hy is der goed foarwei kaam. "De corona hat my aardich te pakken hân, mar ik ha it oerlibbe." It wie in ferfelende perioade. Net allinnich fanwege de sykte, mar ek de iensumens: "Doe't ik it hie, sieten we op slot op de keamer. Dêrnei ha we noch trije moannen op slot sitten yn it gebou. Dat is net sa maklik. Wy ha gelokkich ien ding foar: we ha in kompjûter. En der is neat wat net op YouTube stiet. Sa skarrelje je de tiid wat troch."

Hoe't in eventuele twadde besmetting wêze sil, doart er net te sizzen. It is ek sa ûnwis allegearre en dat makket it dreech, seit er. Earst seine se dat je it net in twadde kear krije koene, mar dat blykt dochs net sa te wêzen. En hoe't Hoogland it de earste kear krigen hat, wit er noch altyd net.