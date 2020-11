Sjongeres Elske DeWall hâldt op by The BlueBirds

Sjongeres Elske DeWall hâldt op by countrygroep The BlueBirds, dat se foarme mei de sjongeressen Rachèl Louise en Krystl. Dat lit se witte fia sosjale media. "Wat bin ik grutsk op wat wy dien hawwe de ôfrûne 3,5 jier. It wie dan ek gjin maklike kar, mar ik doch in stap werom. Ik doch dat mei in soad leafde foar it projekt en fansels myn sisters", skriuwt se.