Eigener fan twa bedriuwen yn Koatstertille feroardiele foar it helen fan frachtwein mei kraan

De eigener fan twa bedriuwen yn Koatstertille is feroardiele omdat hy yn it besit wie fan in stellen frachtwein mei kraan. Fiif jier lyn is de frachtwein stellen en de ûndernimmer út Koatstertille hat dizze doedestiids kocht. Tsjin de rjochter sei de man dat er al jierren saken die mei de ferkeaper fan de wein en dat er dêrom gjin kweatinken hie.