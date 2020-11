HEA! Berneweinen yn de eftertún

As lyts famke wie Hélène Vijver al in echte poppemem en foaral gek op berneweinen. Dat is eins nea oergien. Om't se net alles mar keapje kin, beheint se har no ta de bysûndere eksimplaren, lykas de Ingelske berneweinen út de 60-er en 70-er jierren. Yn har túnhûs yn Penjum hat se no in soarte fan museumke mei de moaiste weinen. Dêrneist is Hélène ek noch sjongeres, sjongpedagoge, diriginte en skriuwster.