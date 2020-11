Stadionspeaker Jouke de Vries ropt om yn leech stadion: "It is kil"

Foar de spilers en de trainer fan SC Hearrenfean is it lykwols dochs wol noflik dat de speaker troch it stadion galmjen bliuwt. "Jouke heeft een heel herkenbare stem, dus het blijft vertrouwd in het stadion met zijn stem ook zonder het publiek", seit trainer Johnny Jansen.

Ferskillen

Dochs binne der wol ferskillen as De Vries speaker is. "By it ôfkundigjen fan in doelpunt fan de tsjinstanner fertelle wy dat rêstich. By Hearrenfean sette wy wol wat mear oan."

Jouke naam noch yn it âlde stadion fan SC Hearrenfean foar it earst de mikrofoan yn de hannen. Yn 2013 by de derby tsjin SC Cambuur siet de Vries 25 jier yn it fak.