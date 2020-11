Fytse, puzelje en muzyk meitsje populêr: hobby-bedriuwen sjogge omset omheech gean

Haico Bouma ferkeapet en reparearret fytsen, skeelers en reden yn Aldehaske. De racefytsen binne net oan te slepen. ''Yn de simmer hat der in momint west dat der hast neat mear stie. It is echt in útdaging om noch foarried te krijen en te hâlden'', seit Bouma. Sels neamt hy it in 'lúkseprobleem'. ''Wy ha in gigantysk goed jier hân. It begûn yn april al, en oant no ta hat it gewoan drok west.''

It is lestich om op it stuit oan nije fytsen te kommen. ''Eins is alles by de fabrikanten útferkocht en wy moatte hieltyd faker minsken útlizze dat se efkes wachtsje moatte.'' Bouma ferwachtet dat de fytsen wol djoerder wurde sille. Oant no ta falt dat noch ta, mar kommend jier sille de prizen neffens him wol wat omheech gean.

No't it wat kâlder wurd nimt de fraach nei fytsen en skeelers wol wat ôf, mar it is noch altyd mear as normaal. ''Yn de winter wurde gewoanwei gjin skeelers ferkocht, mar dêr is noch hieltyd fraach nei.''