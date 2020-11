Plysje siket tsjûgen fan mishanneling troch minderjierrige famkes

De frou fytste troch de Minnemastrjitte doe't de twa tienerfamkes har yn it foarbygean fregen oft se drugs keapje woe. Doe't se net reagearre, waard se útskolden. De frou besleat werom te fytsen om it twatal oan te sprekken.

Doe't se dat die, waard se troch de famkes fan har fyts skuord en skopt. In passearjende jonge hat de famkes fan de frou ôf lutsen. De famkes binne dêrnei net wer sjoen. Hoe slim oft de frou ferwûne rekke is, is net dúdlik.

De plysje is no op syk nei de dieders. Ek wol de plysje yn kontakt komme mei de jonge dy't de frou ta help skeat, en mei oare tsjûgen. Hjirûnder it sinjalemint fan de twa famkes.