Drokte nimt ôf yn Covid-hûs op It Hearrenfean, mar personielssoarch bliuwt

De leeftiden yn dizze twadde weach binne neffens Dieben wol oars as yn it foarjier. Sa soene der no mear jongere minsken yn it Covid-hûs lizze. Mei jong wurde dan minsken bedoeld dy't 52 jier oft jonger binne.

Yn it hûs is plak foar maksimaal 84 minsken. Dit tal leit der no net, en dat is neffens de direkteur fan Meriant, Grietje fan Buiten, goed nijs want der is op dit stuit net genôch personiel. "Wij hebben nu, na een brede campagne, personeel voor 44 bedden. Maar we hebben in totaal 84 bedden, dus mocht het toch nog verergeren en we zouden die 84 bedden moeten bemensen, dan hebben we heel veel meer personeel nodig."