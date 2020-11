2,3 miljoen kilo ierappels en 200 ton sipels yn flammen op by brân Muntsjesyl

By de brân yn de nacht fan moandei op tiisdei yn in skuorre en loads oan de Olde Borchwei yn Muntsjesyl, is sa'n 2,3 miljoen kilo ierappels yn reek opgien. Ek lei der noch sa'n 200 ton oan sipels opslein yn de loads, sa seit in wurdfierder fan de gemeente Noardeast-Fryslân. De risping kin as ferlern beskôge wurde. By de brân kaam asbest frij, wat ferspraat leit oer it perseel, de berm en de trochgeande wei. SGS Search is dwaande mei it opromjen fan de asbestdieltsjes.