Kommend wykein trije noardlike spylfilms te sjen by Omrop Fryslân

'Sami Blood' spilet him ôf yn Sweden yn de jierren 30 fan de foarige iuw. It is in film oer it Sami-famke Elle Marja. Sy wol graach fierder leare, mar liket feroardiele ta it nomadebestean tusken de rindieren.

'The happiest day in the life of Olli Mäki' is it echt barde ferhaal fan de Finske bokser Olli Mäki. It is 1962, Olli kin wrâldkampioen wurde troch te boksen tsjin in Amerikaan, mar hy wurdt fereale op in famke en dat stiet syn tarieding op de wedstryd yn de wei.

'Water Wieg Me' is in film fan de Nederlânske regisseuze Sanne Rovers. Sy folget singer-songwriter Ferry Heijne fan de band De Kift. Hy fart mei in skip troch Grinslân. Underweis moetet hy minsken dy't him harren libbensferhaal fertelle. "Een ode aan de droefenis", neamt Rovers dizze poëtyske dokumintêre.