Fries Landbouwmuseum krijt dochs twa ton subsydzje fan provinsje

It museum foel bûten de boat fan de mearjierrige provinsjale subsydzje foar musea. Mei it bedrach kin it Ljouwerter museum it takom jier oerbrêgje om nije plannen út te wurkjen dêr't se oare jildboarnen mei oansprekke kinne.

"It komt echt op it nipperke", sei Henk Dijkstra fan it Fries Landbouwmuseum ferline wike oer de moasje fan de provinsjale koälysjepartijen om dochs subsydzjes te jaan. "Eins hiene wy op 1 novimber al nei it UWV moatten om plannen te meitsjen om de boel te ûntmanteljen. Mar it giet no de goeie kant op,"