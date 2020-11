Brêge Follegea wurdt fernijd: 'Gjin reden ta panyk, mar der moat wol wat barre'

Der komt net in hielendal nije brêge yn Follegea, de besteande brêge wurdt fernijd. De 'val', it beweechbere diel fan de brêge, wurdt renovearre, der komt in nije dekplaat op. Marcel Nieuwendijk, de projektlieder fan de provinsje út, fertelt dat der hierskuorkes yn it rydspoar fan de dekplaat sitte. "Die dekplaat was eigenlijk iets te dun, waardoor die door het zwaarder wordend verkeer was gaan scheuren. Geen paniek, maar er moest wel nodig iets aan gebeuren."

Krekter as eartiids

Neffens Nieuwenhuis is it hieltyd swierder en grutter wurdende ferkear diel fan de problemen foar de brêge, mar ek dat der hjoeddeis krekter sjoen wurdt nei de konstruksje. "Vroeger waren de rekenregels minder streng dan nu. Er werd vroeger ook minder rekening gehouden met de vermoeiing van het metaal, waardoor er scheurtjes kunnen ontstaan. Tegenwoordig zijn die normen veel strenger, daardoor wordt zo'n brugconstructie ook wat zwaarder uitgevoerd."

Duorsumens

Yn it ramt fan duorsum wurkjen, wurdt der net in hiele nije brêge delset. Nieuwenhuis: "De dekplaat in de rijweg wordt er uitgezaagd, het gat dat dan ontstaat, wordt weer opgevuld door een nieuwe, zwaardere dekplaat. De draaipunten worden ook vervangen, maar de hoofddraagconstructie blijft hetzelfde, daar gaan we niets aan veranderen. In het kader van circulair werken, duurzaamheid, hebben we besloten deze brug te renoveren in plaats van compleet te vervangen." It uterlik fan de brêge bliuwt dus itselde, sels oan de kleur feroaret neat.

De brêge is klear yn april of maaie takom jier. Neist dat it brêgedek ferfongen wurdt, giet de brêge ek oer op ôfstânsbetsjinning fan de betsjinningssintrale it Swettehûs.