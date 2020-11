FrieslandCampina skrast 1.000 banen fanwege coronakrisis

It bedriuw hat dit jier mear omset draaid, mar is benaud dat de winst ûnder druk komt te stean troch de pandemy. Problemen dy't it bedriuw hat binne de ferkeap yn restaurants oer de wrâld, de fal fan ferskate munten, legere suvelprizen en de tichte grins tusken Sina en Hongkong.

100 miljoen euro minder kosten

Mei de maatregels hat FrieslandCampina sa'n 100 miljoen euro it jier minder kosten. Mei de besparringen wol it bedriuw ûnder oare in goede molkepriis betelje kinne oan de melkfeehâlders en ynvestearje yn de groei fan de ûndernimming.

Sadree't der mear bekend is oer de plannen, freget FrieslandCampina de ûndernimmingsrieden om advys en wurde de meiwurkers ynformearre.

FrieslandCampina hat fêstigingen yn 36 lannen en biedt wurk oan sa'n 24.000 meiwurkers. Der binne 11.500 boerebedriuwen oansletten by FrieslandCampina. It bedriuw is ien fan grutste wurkjouwers yn Fryslân.