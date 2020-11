Ien op de trije mantelsoargers mei wurk sit tsjin in burn-out oan

Troch mantelsoarch kinne minsken bygelyks noch selsstannich wenje, of krije se soarch dêr't profesjonele helpferlieners yn in ynstelling gjin of minder tiid foar hawwe. "Sy binne de steunpylders ûnder it soarchsysteem", seit Adema. "Al dy oeren dy't se mei leafde jouwe, dy't se belangeleas jouwe, dat is net út te drukken yn jild of wurdearring. Ien op de trije Nederlanners is mantelsoarger, we wolle se graach yn it sintsje sette."

Hieltyd mear dwaan

Faak begjint de mantelsoarch mei in pear lytse taken, mar stadichoan wreidet him dat út, fertelt Adema. "Dêr rinne in soad mantelsoargers tsjinoan. Rûgelest der fierder en fierder yn. Ast dan ris in wykeintsje fuort wolst, bygelyks, en it oerdrage moatst, dan sjochst pas watst allegear dochst. Dan blykt dat it net iens oer te dragen is."