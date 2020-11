'GGD ferliest sicht op firus troch partikuliere teststrjitten'

Minsken geane, nettsjinsteande de oanskerpe coronamaatregels, faker de doar út as yn de earste coronagolf. It tal minsken dat de ôfrûne wike dochs nei de winkel west hat, is trije kear sa grut as yn de heale lockdown yn de maitiid. Ek op sneldiken is it wat drokker en dêrnjonken geane minsken faker nei skoalle of wurk as nei de earste útbraak fan it firus.

De ferskate oproppen om net nei winkelsintra te gean, wurde no minder goed opfolge as yn maart en april. Dat meldt de Stentor op basis fan sifers fan ûndersyksburo DAT.Mobility. Dy ha ûnder oare útsocht dat de drokte yn it ferkear op trijekwart sit fan it gebrûklike nivo. Yn de maitiid wie dat de helte.

Yn de earste coronaweach wie it tal thúsbliuwers 60 oant 80 prosint heger as gewoan. Nei de maatregels dy't in moanne lyn yngongen, siet it tal thúsbliuwers in skoftke 40 prosint boppe it gemiddelde, mar ferline wike siet it tusken de 15 en 20 prosint.