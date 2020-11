Dosinten wolle foarrang by coronafaksin

Troch de coronakrisis wurdt it foar middelbere skoalbern hieltyd lestiger om oansluting te finen by it ûnderwiis. Skoallen nimme dêrom maatregels om de bern belutsen te hâlden en foar te kommen dat se yn in isolemint telâne komme. Rektor Jan Osinga fan it Linde College yn Wolvegea merkt dat de bern op syn skoalle it ek dreech hawwe. "Benammen de perioade maart-juny hat foar soad learlingen net goed útpakt kwa wolwêzen."

Neffens him wurke it online ûnderwiis fan die perioade goed, mar wie der foar learlingen gjin goed alternatyf om kontakt te hâlden mei harren klasgenoaten. "Dêrom dogge wy der no alles oan om skoalle iepen te halden", sa seit er. Hy fertelt dat benammen eksamenlearlingen benaud binne dat yn harren wichtige jier de skoalle ticht moat, en dat se freegje om derfoar te soargjen dat de skoalle iepen bliuwt.