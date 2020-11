Coronanijs fan 10 novimber: 80 besmettingen en trije stjergefallen | Gjin regionale maatregels

Mear as 50.000 minsken dy't yn soarch wurkje, hawwe it coronafirus oprûn. It firus is sûnt it begjin fan de útbraak fêststeld by 53.844 meiwurkers. Ferline wike stie de teller op 47.755. Dat betsjut dat it tal besmettingen ûnder soarchmeiwurkers mei 6.089 omheech gien is. It giet net allinnich om minsken dy't yn sikehuzen wurkje, mar ek om't bygelyks thússoargers en ferplegers. It is net bekend wêr't se besmet rekke binne.

In wike earder gie it tal posityf teste meiwurkers mei 6.859, fan 40.896 nei 47.755.

Yn de ôfrûne acht moannen waarden 637 soarchmeiwurkers yn in sikehûs opnaam, in tanimming fan santjin yn fergeliking mei ferline wike. Fan fyftjin minsken dy't yn de soarch wurkjen, is bekend dat se oan de besmetting stoarn binne. De jongste fan harren wie 40 jier âld, de âldste 69 jier.