80 besmettingen en trije stjergefallen yn Fryslân | Foarearst gjin regionale maatregels

It coronafirus ferspriedt harren hieltyd stadiger. It reproduksjegetal, dat oanjout hoe't fluch it firus rûngiet, is folslein sakke ûnder de 1, en dat is foar it earst sûnt heal juny.

It getal stiet no op 0,91. Dat betsjut dat 100 besmette persoanen 91 oaren besmette, dy't op harren beurt likernôch 83 oaren oanstekke. Op dy wize giet it firus hieltyd stadiger rûn en kin de útbraak dôvje. It getal is in skatting, mar it RIVM giet der fanút dat it getal tusken de 0,89 en 0,93 sit.