Skuorren fernield by grutte brân Muntsjesyl

By in brân op in boerebedriuw oan de Olde Borchweg yn Muntsjesyl binne yn de nacht fan moandei op tiisdei meardere skuorren ferlern gien. It fjoer ûntstie om in oere as twa, wêrtroch is noch net dúdlik. Foar safier bekend binne der gjin minsken ferwûne rekke, neffens de brânwacht wiene der ek gjin bisten yn de skuorren.