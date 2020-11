Leveransiers benaud foar yllegaal fjoerwurk út Dútslân nei ferbod

Der reitsje alle jierren in soad minsken ferwûne troch fjoerwurk. Dat kinne sikehûzen dit jier noch minder brûke as oars. "Ik ha begryp foar it ferbod", seit Henk de Vries fan in fjoerwurksaak yn Wolvegea. "Ik kin my der wol yn fine. Corona hat hiel lang duorre, dêr moatte we fan ôf. Minsken ha har nocht." Mar De Vries is benaud dat it net in ferbod net in hiel soad helpt: "Yn Dútslân kinst noch wol knalfjoerwurk keapje. We sjogge dat in hiel soad minsken de grins oer geane."

Al in soad dien oan feilichheid

Boppedat hie de regearing dit jier al strangere regels fêststeld foar fjoerwurk. "De fjoerwurkbrânsj hat de ôfrûne jierren in hiel soad dien om it feiliger te meitsjen", seit De Vries. "Der binne guon dingen dy't we dit jier al net mear ferkeapje soene, dêr steane we ek achter. Dan giet it om knalfjoerwurk en fjoerpylken. Fierder leverje we fjoerwurkbrillen en dogge we der yn de winkel alles oan om de minsken foar te ljochtsjen."