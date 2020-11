Boargemaster Noardeast-Fryslân yn petear mei probleemjongerein

Jongerein wekker skodzje

De boargemaster leaut ek net dat syn besite it probleem gelyk oplost, mar hopet wol dat it de jongerein in bytsje wekker skoddet: "Dit is wat fan de lange azem. Ik fertel se dat se in kar meitsje moatte, tusken de kriminaliteit en harren eigen takomst." Kramer hat in lang berjocht op syn Facebook dield oer it probleem.