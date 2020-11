'Krystbeammegekte' begjint earder as oars: "Minsken wolle gesellichheid"

Ek by de Praxis yn Ljouwert kaam moandei de earste lading binnen, út Dútslân wei. "Wy hawwe no in 80 beammen krigen, en we gean no nei de 5000", seit meiwurker Chris van der Zwaag. Hy en syn kollega's binne al twa wiken lang dwaande mei de tariedingen. Ofrûne wike gong de telefoan alle dagen. "Minsken wolle gesellichheid hawwe", seit Van der Zwaag. Ek hy sjocht dat de fraach nei de beammen dit jier earder as oars begjint. "Normaal hiene wy net al trije wiken lyn de telefoantsjes mei 'hawwe jimme se al stean'?", seit er. Mar ek hjir moatte se yn prinsipe oant 27 novimber wachtsje.

Tûzen beammen de dei

No't it aanst wer los giet, ferkeapet de bousaak sa'n tûzen beammen de dei, benammen nei Sinteklaas. Mar hoe sjocht dat derút yn tiden fan corona? "It is foar ús ek spannend wat der op ús ôfkomt", sizze se by de Praxis. By de boumerk hawwe se yn alle gefallen al rûtes oanlein, sadat se it winkelpublyk aanst yn banen liede kinne. Van der Zwaag: "It is efkes útsykjen, en miskien ad hoc in beslissing meitsje. Der meie net te folle de winkel yn; dêr moatte wy ús ek oan hâlde."