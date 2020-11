"As FC Utrecht Henk de Jong hellet, dan helje se in suksestrainer"

Veerman net yn Jong Oranje

Oer de nederlaach fan SC Hearrenfean tsjin AZ binne Arjen de Boer, Andor Faber en Geert van Tuinen gau útpraat. Dat binne se net as it giet oer Joey Veerman, dy't net oproppen is foar Jong Oranje. Geert van Tuinen: "Ik wie der wol troch ferrast. Ik hie tocht dat er by de seleksje sitte soe. Hy is wykliks dé útblinker by SC Hearrenfean, hoe kinst dêr omhinne? Ik fyn it frjemd."

Neffens Andor Faber moat Veerman bliid wêze dat er net nei Jong Oranje hoecht. "Sjoch ris wat der de foarige kear bard is mei Jong Oranje. Dy hiele seleksje hat corona hân. Boadu, Teze, Gakpo, bûnscoach Van de Looi sels. It is in 'brandhaard' foar coronabesmettings. Dat nimme je wer mei nei je klup, dat moatte je net wolle."