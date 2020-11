Partijen Eaststellingwerf wolle legere leezjes foar duorsum bouwen

Eaststellingwerf hantearret no twa tariven: foar yndividuele bou en foar de bou fan in kompleks. Hjir moat neffens beide partijen dus noch in tredde taryf by. Ek soene de tariven op ferskate ûnderdielen mear lyk lutsen wurde moatte.

"Een inwoner van onze gemeente betaald in bouwleges nu even veel voor traditioneel bouwen als voor duurzaam bouwen. Dat moet anders", fine D66 en GrienLinks.

De partijen tsjinje dêrom fan 'e maitiid in mienskiplike moasje yn. Foar de begrutting fan 2021 is it te let, want dy wurdt tiisdei al bepraat.