RIVM meldt yn Fryslân leechste tal besmettingen sûnt 4 oktober

Foar it earst yn lange tiid binne Súdwest-Fryslân en Ljouwert net de twa gemeenten dy't yn ien etmiel de measte besmettingen melde. Dat binne no Smellingerlân en De Fryske Marren, elk mei 10. Ljouwert meldt 9, Súdwest-Fryslân 7.

Der wurde gjin nije sikehûsopnamen en stjergefallen meld yn ús provinsje.

Lanlik delgong

Lanlik rint it deistige tal besmettingen wer hurd werom. It binne der 4.709 yn 24 oeren, dat binne 987 minder as de 24 oeren dêrfoar. Sûnt ferline wike moandei wie der alle dagen in delgong fan it tal nije gefallen, útsein freed.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):