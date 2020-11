Mei in camper op 'en paad om dakleazen op corona te testen

It giet neffens Mulder om in grutte groep. "We weten in Nederland dat het om zo'n 120 duizend mensen gaat die bij een voedselbank lopen of op straat leven. Mensen op straat aanspreken is lastig, daarvoor zoeken we contact met daklozenopvang."

De tests dy't brûkt wurde by de CoronaCamper binne sertifisearre troch it RIVM en wurde ôfnaam troch kwalifisearre personiel. Mulder hopet dat ek Fryske ynstânsjes harren melde by de CoronaCamper om ek by harren testen útfiere te litten.